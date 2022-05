Imprezy we Włocławku i okolicy w weekend 6-8 maja 2022 r.: emocje z Anwilem, finał WLKA, koncert dla Nikoli... [plan]

Zobacz wideo: Dzień Flagi 2022 we Włocławku.

Matura 2022 we Włocławku. Tak było w LMK we Włocławku na maturze z języka polskiego

Zachęcamy też do udziału w imprezie charytatywnej, która zorganizowana zostanie w sobotę, 7 maja 2022 r. przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Będą występy, zabawy, pokazy - a wszystko po to, by pomóc chorej Nikoli, uczennicy ZPO. Dziewczynka potrzebuje nowoczesnej pompy insulinowej.