Imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim. Co, gdzie, kiedy? [12-14 lipca 2024] OPRAC.: GM

W najbliższy weekend miłośnicy kultury i rozrywki będą mieli szansę uczestniczyć w szeregu wydarzeń. Święto Pieroga 2024 w Pińczacie, koncert „Cygańska noc” w Kłóbce, Piana Party 2024 w Strefie Falborek, Fluoparty w Goreniu Dużym oraz Kino Letnie we Włocławku to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na nadchodzące dni. Każde z tych wydarzeń obiecuje niezapomniane wrażenia i moc atrakcji dla uczestników. Podajemy wykaz imprez, które odbędą się nie tylko we Włocławku i powiecie włocławskim w dniach 12-14 lipca 2024.