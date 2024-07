Imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim. Co, gdzie, kiedy? [5-7 lipca 2024] OPRAC.: GM

Lotnisko w Kruszynie zamieni się na dwa dni w centrum rozrywki i kultury podczas Święta Powiatu Włocławskiego. Organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny, który zadowoli zarówno miłośników lokalnych wykonawców, jak i fanów znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci oraz smakoszy lokalnej kuchni, co sprawia, że będzie to wydarzenie dla całych rodzin. To główna impreza podczas najbliższego weekendu 5-7 lipca 2024. Podajemy wykaz imprez, które odbędą się we Włocławku i powiecie włocławskim.