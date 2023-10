Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zdjęcia

Nowi słuchacze WUTW otrzymali indeksy.

- Dziś dołączą do na kolejni seniorzy, więc widać, że to co robimy procentuje - mówi Kinga Twardzik-Pawłowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pod którego kuratelą działa Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Seniorzy mają dużo pasji, dużo zainteresowań, chcą uczestniczyć w życiu miasta i społeczności.