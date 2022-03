Internauci śmieją się z Włocławka i Kujaw. Zobacz memy [zdjęcia]

Memy o Włocławku i Kujawach

Sprawdźcie, co najczęściej komentują internauci. Inwencji im nie brakuje. Potrafią bezlitośnie wykorzystać każde potknięcie, każde niecodzienne zdarzenie, zachowanie mieszkańców. No i władz - to temat, który twórcy memów szczególnie sobie upodobali. Zobaczcie.