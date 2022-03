Inwestycje we Włocławku - tak wygląda już prawie gotowa izba wytrzeźwień na Krzywej Górze [zdjęcia]

Zobacz wideo: Transport z Portugalii do ZS3 we Włocławku.

Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie przy ul. Krzywa Góra we Włocławku jest prawie gotowy. Brakuje tylko przyłączy - energetycznego i gazowego, ale do końca marca już będą. Na kwiecień planowany jest odbiór obiektu.

Nowy ośrodek to budynek jednokondygnacyjny. Zaplanowano w nim pomieszczenia dla administracji, strefę izby wytrzeźwień i strefę dla tzw. działalności wspierającej. Bo za określeniem "osoby w kryzysie" kryją się nie tylko nietrzeźwi, ale i osoby będące pod wpływem innych używek. Będzie więc to ośrodek nie tylko typu interwencyjnego, ale i terapeutycznego. Bo taka placówka jest miastu potrzebna. Kiedy ośrodek zostanie oddany do użytku? Wszystko wskazuje na to, że najbliższych czterech miesiącach.

Na uruchomienie placówki czeka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który od lat boryka się z problemem nietrzeźwych pacjentów. I liczy na to, że oddanie do użytku ośrodka przy Krzywej Górze rozwiąże problem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.