It's Now or Never to wersja słynnego utworu. Jakiego? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] OPRAC.: Online

It's Now or Never to wersja słynnego utworu. Jakiego? Fot. Sylwia Dąbrowa

Wykonywana przez Elvisa Presleya piosenka It's Now or Never to wersja słynnego utworu. Jakiego? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku programu TVN "Milionerzy" (sezon 12). Jaka jest prawidłowa odpowiedź?