Jak dbać o zęby - Dzień Zdrowia Jamy Ustnej w Okręgowej Izbie Lekarskiej we Włocławku [zdjęcia]

Na miejscu można było porozmawiać z lekarzami dentystami różnych specjalności. Dowiedzieć się jak prawidłowe dbanie o zdrowie jamy ustnej i zębów ma wpływ na właściwe funkcjonowanie całego organizmu.

Samo mycie zębów, to nie wszystko. Higiena jamy ustnej to również dbanie o jej kompleksowe zdrowie. Ważny jest zarówno prawidłowy zgryz, jak i leczenie zębów mlecznych u dzieci, leczenie kanałowe, protetyka, czyli uzupełnianie zębów, które się straciło - mówiła Anita Pacholec, lekarz stomatolog - Chcemy przekonać naszych pacjentów, że warto prawidłowo zająć się higieną jamy ustnej, bo ma to wpływ na zdrowie całego organizmu.