Jak zadbać o dom i ogród? Sprawdź nasze propozycje i poznaj najlepszych specjalistów!

Uporządkowanie otoczenia w domu jest równie ważne, co wykończenie jego wnętrza. Piękna aranżacja nieruchomości i ogrodu to nie tylko walory estetyczne - to także inwestycja. W jaki sposób odmienić swój dom i zaprojektować teren dookoła? Poznaj najlepszych fachowców i ich pomysły.

Technika Trawnika – producent naturalnej trawy z rolki

Firma Technika - Trawnika jest producentem naturalnej trawy z rolki. Nasz wyrób cechuje najwyższa jakość. Ponadto zajmujemy się również układaniem trawników, budowaniem ogrodów i gospodarowaniem terenów zielonych. Z należytą dbałością podchodzimy do klienta indywidualnego, jak i dużych firm. Jak zaczęła się moja przygoda z trawą? Kiedy miałem 14 lat mój brat Piotrek zabrał mnie na pierwszą plantację trawy. Stanąłem tam i powiedziałem do brata, że jak stanę się dorosły, to będę producentem trawy z rolki. Od tamtej pory szukałem wiedzy na ten temat zagłębiając się do najmniejszych szczegółów jej upraw. Dążyłem ciężką pracą, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym aktualnie jestem. Przez ponad 10 lat zgłębiam tajniki wysokogatunkowych nasion czując się szczęśliwy, że doszedłem już tak daleko. W chwili obecnej nie spoczywam na laurach.... Cały czas inwestuje w maszyny, pozyskuje coraz więcej pól na uprawy. Jeśli chcesz się cieszyć idealnym trawnikiem, zapraszam do kontaktu. Technika Trawnika Mateusz Garbacki

Kobylanka 21

86-302 Grudziądz

Tel. 531 825 878

Facebook

SPAW – BUD usługi spawalnicze i budowlane na każdą potrzebę

Firma Spaw-Bud świadczy szeroki zakres usług spawalniczych i budowlanych. W ich zakres wchodzą: balustrady, poręcze, bramy, furtki, ogrodzenia, ocieplenia, remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, ocieplenia, elewacje, pokrycia dachowe papą termozgrzewalną. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2020 roku, pracujemy na terenie Włocławka, Lipna i Rypina. Podejmujemy się szerokiego zakresu zadań, dbając o jak najlepszą jakość pracy. Oferujemy najwyższej jakości usługi w konkurencyjnych cenach. Niezależnie od tego, czy szukasz ogrodzeń, bram, poręczy czy profesjonalnych prac spawalniczych, jesteśmy tutaj, aby wykonać to zadanie. Szczycimy się terminowością i profesjonalizmem - zadzwoń teraz! SPAW-BUD PRZEMYSŁAW KALISZEWSKI

Kamienne Brody 11, 87-603 Wielgie

Tel. 695 045 812

www.oferteo.pl/spaw-bud/firma/4902243

Facebook

Stolarka Meblowa

Zajmujemy się stolarką meblową Posiadamy wieloletnie doświadczenie i profesjonalny sprzęt które pozwalają nam na sprawną realizację różnego rodzaju zleceń. Oferujemy: meble kuchenne, garderoby, lamele ścienne, meble sypialniane, stoły, szafy i wiele innych. Misją naszej firmy jest profesjonalna obsługa Klienta. Pracę zaczynamy od pomysłu, następnie tworzymy projekt i wizualizacje, a potem produkcja, dowóz i montaż i tak powstają meble jakich pragnie Klient. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – chcemy sprawić, żeby wnętrze było niepowtarzalne. Stolarka Meblowa Ariel Piotrowski

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65

87-100 Toruń Tel. 517 808 986

E-mail: [email protected]

www.arielstolarkameblowa.pl/

Facebook

Smart Move – przeprowadzki i transport

Przeprowadzka domu? A może przewiezienie rzeczy do świeżo wyremontowanego mieszkania? Z nami zrobisz to szybko i bez jakichkolwiek uszkodzeń! Oferujemy profesjonalną realizację przeprowadzek prywatnych z pełnym ubezpieczeniem transportu.

Posiadamy schodołazy ręczne i elektryczne oraz materiały amortyzujące do ochrony mebli. Wasze rzeczy przewozimy w samochodach z pneumatycznym zawieszeniem i rampami najazdowymi, dzięki którym możecie mieć pewność, że dotrą one do celu w nienaruszonym stanie. Oferujemy także możliwość demontażu i ponownego montażu mebli, oświetlenia oraz sprzętu RTV i AGD.

Wyróżnia nas terminowość i dokładność, co potwierdzają setki zadowolonych klientów.

Dołącz do nich i przekonaj się sam, że przeprowadzki i transport to nasza specjalność! Smart Move - Firma Przeprowadzkowa

ul. Powstańców Warszawy 4A/21

85-681 Bydgoszcz

Tel. 725 216 067

www.smart-move.com.pl

Facebook

Instagram

Google

CLEAN HAUSE Profesjonalne usługi sprzątania

Clean Hause oferuje kompleksowe usługi sprzątania domów, mieszkań, firm, hal produkcyjnych, salonów sprzedażowych, pomieszczeń socjalnych, klatek schodowych, przedszkoli, żłobków i wielu innych. Nasze usługi wykonujemy rzetelnie, dokładnie i skutecznie, zapewniamy środki czystości. Punktualność profesjonalizm, konkurencyjne ceny to są nasze priorytety. Jesteśmy elastyczni i do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując zakres usług sprzątania i częstotliwość prac porządkowych do Państwa potrzeb. Korzystając z usług firmy sprzątającej, masz pewność, że Twoje biuro będzie posprzątane codziennie. CLEAN HAUSE

Profesjonalne usługi sprzątania Jolanta Cerajewska

tel. 537 689 484

Facebook

Rodax – płyty i akcesoria meblowe

Jesteśmy największą hurtownią płyt, blatów i akcesoriów meblowych w regionie. Specjalizujemy się w usłudze cięcia i okleinowania płyt i blatów. Jednocześnie prowadzimy sprzedaż akcesoriów meblowych takich jak: fronty meblowe, płyty dekoracyjne, uchwyty, zawiasy, prowadnice, systemy drzwi przesuwnych, oświetlenie i wiele innych produktów do wyposażenia mebli. Oferujemy także sprzedaż oraz usługi cięcia i szlifowania szkła. Obecnie nasz asortyment obejmuje kilka tysięcy pozycji. Posiadamy szeroki wybór wysokiej jakości produktów. Współpracujemy z wiodącymi producentami na rynku. Jesteśmy liderem na lokalnym rynku branżowym zaopatrując klientów związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą stolarską. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 RODAX Sp. z o.o.

ul. Papieżka 71d

87-800 Włocławek

tel. 888 330 777 888 340 777 888 350 777

E-mail: [email protected]

www.rodax.pl

Facebook

Zakład kominiarski Robert Żak

Przeglądy i czyszczenie kominów wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów Przeciw Pożarowych. Przepisy to jedno. Zdrowy rozsadek podpowiada, że należy dbać o własny dobytek życia. Wizyta Mistrza Kominiarskiego może uchronić od poważnych tragedii i strat wywołanych pożarem. Dmuchajmy na zimne i korzystajmy z usług Mistrza Kominiarskiego. Posiadam duże doświadczenie w branży. Przez lata pracy dałem się poznać jako solidny kominiarz. Jestem osobą odpowiedzialną i sumienną. Doskonale znam się na swoim fachu. Do powierzonych mi obowiązków podchodzę profesjonalnie i wykonuję je z należytą starannością. Świadczę kompleksowe usługi kominiarskie: przeglądy okresowe kominów, czyszczenie kominów, odbiory kominiarskie itp. W mojej pracy najważniejsze jest zadowolenie klienta. Ceny są konkurencyjne. Jeżeli szukasz sprawdzonego kominiarza, skontaktuj się ze mną. Mistrz Kominiarski

Robert Żak

ul. Gnieźnieńska 21

85-313 Bydgoszcz

Tel. 695 410 869

Facebook

ELPAT – usługi elektroenergetyczne i teletechniczne

FIRMA ELPAT działa na rynku od 2019 roku. Świadczymy usługi z branży teletechnicznej oraz energetycznej, które oferujemy zarówno Klientom indywidualnym, jak i dużym firmom. W zakres naszych usług wchodzą: instalatorstwo elektryczne, panele fotowoltaiczne, instalacja alarmów, monitoring, instalatorstwo oświetleniowe, Automatyka, elektronika, instalatorstwo, sieci komputerowe, systemy alarmowe dla firm oraz prace ziemne, wykopy. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne materiały i urządzenia, wyróżniające się najwyższą jakością. Zapewniamy Klientom pomoc w czasie realizacji inwestycji. Zawsze dostosowujemy się do wymagań, terminów oraz indywidualnych oczekiwań naszych Klientów. ELPAT

Rzeźnicka 6,

89-500 Tuchola

tel: 501-154-076

e-mail: [email protected]

www.elpattuchola.pl

Facebook

CENTRUM NIERUCHOMOŚCI - KUPNO - SPRZEDAŻ - WYNAJEM

Chcesz kupić dom, mieszkanie lub inną nieruchomość? A może zależy Ci na szybkiej sprzedaży własnej nieruchomości? Działamy na rynku nieruchomości z niesłabnącą energią od ponad 10 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i wysokim standardom działania, wypracowaliśmy wysoką i stabilną pozycję na rynku. Świadczymy usługi zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Pośredniczymy w sprzedaży i wynajmie mieszkań, domów, działek oraz obiektów komercyjnych. Pomagamy przy kredytach hipotecznych, weryfikacji stanów prawnych nieruchomości. Rynek nieruchomości nie ma przed nami tajemnic! Zaufaj profesjonalistom! By poznać, jak działamy, zapraszamy Państwa do naszych biur. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! CENTRUM-NIERUCHOMOŚCI Monika Śliwińska-Warnke

ul. Rynek 19 w Chełmnie

ul. Klasztorna 15 w Świeciu

ul. 1 Maja 2 w Wąbrzeźnie

tel. 698 003 093 www.cnieruchomosci.pl

Facebook

Instagram

Meble na wymiar z klasą

Świat mebli to niezmierzone bogactwo form i kształtów. Wiele firm odpowiadając na potrzeby klienta oferuje jednocześnie usługi projektowe jak i wykonawstwo mebli. Tworzony od podstaw mebel na wymiar odwoływać może się do klasyki lub też wpisywać w najnowsze trendy, zawsze jednak nada on naszemu wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Niezmiernie cieszy nas fakt, że i nasza firma może uczestniczyć w tym twórczym procesie. Oferta naszych mebli jest niezwykle szeroka i obejmuje : kuchnie na wymiar, meble łazienkowe, szafy na wymiar, meble do przedpokoju i pozostałe meble na wymiar. Swoją pracę dedykujemy wszystkim tym, którzy doceniają meble wysokiej jakości. Możliwie najkrótszy czas realizacji pozwala nam sprostać potrzebom zarówno domów jednorodzinnych jak i małych mieszkań. Maciej Meble

Maciej Chrościnski ul. Królowej Jadwigi 9 lok. 4

66-400 Bydgoszcz

506 285 206

www.maciejmeble.com

Facebook

Dla domu i gastronomii

Nasza firma działa na rynku od 1998 roku. Od początku istnienia stawiamy na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.

Na co dzień pomagamy elegancko i stylowo zagospodarować przestrzeń lokalom gastronomicznym, korzystamy w tym celu z szerokiej gamy produktów z kopułami gastronomicznymi, oraz markizami na czele. Jednak na prywatne zamówienie jesteśmy w stanie przenieść te profesjonalne rozwiązania do ogrodu czy domu. Dzięki zastosowaniu jednego z kilku systemów łączenia aluminium ze szkłem, mamy możliwość zagospodarowania dodatkowej przestrzeni użytkowej, wykorzystywanej przez cały rok jako ogród zimowy, przeszkloną werandę, zabudowę dachu, czy loggię. Wyróżnia nas ogromne doświadczenie, wiedza i wieloletnia praktyka, służymy doradztwem, a każdego klienta traktujemy indywidualnie. P.P.U.H. PARTNER Adam Kraiński

ul. Nowska B2, 86-160 Wielki Komorsk

[email protected]

tel: 692 134 438

www.partner-kopuly.pl

