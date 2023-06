Jaka będzie pogoda w sobotę (17.06) i niedzielę (18.06)? Sprawdź prognozę pogody na weekend we Włocławku Redakcja Naszemiasto.pl

Czy weekend we Włocławku będzie pogodny? Red.

Weekendowa prognoza we Włocławku. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków temperatura ma wynieść od 13°C do 23°C. Czy mamy spodziewać się opadów? Czy możemy spodziewać się słońca? Tu sprawdzisz prognozę na sobotę (17.06) i niedzielę (18.06) dla Włocławka. Biorąc pod uwagę prognozę pogody łatwiej zaplanujesz weekend we Włocławku.