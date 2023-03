Jakie są cechy ludzi długowiecznych? Klub Zdrowia we Włocławku organizuje spotkanie z doradcą żywieniowym OPRAC.: Joanna Maciejewska

Tym razem Klub Zdrowia we Włocławku zaprasza na wykład pt. „Zdrowie - czego o nim nie wiesz? Cechy ludzi długowiecznych". Spotkanie we wtorek 21 marca 2023.

We wtorek 21 marca 2023 roku Klub Zdrowia organizuje we Włocławku wykład „Zdrowie - czego o nim nie wiesz? Cechy ludzi długowiecznych”. Spotkanie we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, poprowadzi specjalista promocji zdrowia i doradca żywieniowy. Wstęp jest wolny.