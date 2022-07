Zespół poprowadzi nowy szkoleniowiec. Został nim Jarosław Białek , który wiosną utrzymał w czwartej lidze kujawsko-pomorskiej Pomorzanina Toruń (zespół jesienią sezonu 2022/21 wywalczył tylko 7 punktów). W rundzie rewanżowej Pomorzanin wygrał zanotował 10 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki (gole: 32-16). W tym z Włocłavią we Włocławku 0:1.

41-latek znany we Włocławku jest z gry w drugoligowym Kujawiaku Włocławek w latach 2003-2005. Jarosław Białek 22 razy zagrał w ekstraklasie (Widzew Łódź, Górnik Zabrze, Zagłębie Sosnowiec).

Kibice na meczu o awans do 3. ligi Unia Solec Kujawski - Włocłavia Włocławek zdjęcia

To czwarty trener w ciągu niespełna roku we Włocłavii Włocławek. Po Rafale Lewandowskim, który prowadził zespół przez półtora sezonu, byli jeszcze Kamil Krajewski (jeden mecz) i Mariusz Strojczyk, pod wodzą którego Włocłavia Włocławek przegrała tylko jedno spotkanie (z 17), decydujące o awansie do 3. ligi z Unią Solec Kujawski.