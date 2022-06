Jest zarzut za groźby wobec lekarza w przychodni na Barskiej we Włocławku

Jak już informowaliśmy do zdarzenia doszło w poniedziałek 30 maja przed południem we Włocławku przy ulicy Barskiej.

Mężczyzna wyciągnął ostre narzędzie i stosował groźny wobec lekarza. Na szczęście mężczyzna nie użył przedmiotu. Został obezwładniony przez świadków zdarzenia. Na miejsce przyjechała policja i zatrzymała 61-latka.

Po dotarciu mundurowi przejęli 61-latka, który został ujęty przez świadków. Mężczyzna był nietrzeźwy, trafił do policyjnego aresztu. Na drugi dzień 61-latek usłyszał zarzut z artykułu 190 KK, dotyczącego gróźb karalnych i został doprowadzony przez kryminalnych do prokuratury. - poinformował Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.