Jubileusz 60-lecia Przedszkola Publicznego nr 12 przy ulicy Bukowej we Włocławku [zdjęcia]

Historia Przedszkola Publicznego nr 12:

Przedszkole Publiczne Nr 12 we Włocławku oddano do użytku 1X 1962 roku. Pracuje nieustannie do dnia dzisiejszego. Pierwszą dyrektorką przedszkola została Maria Galas. W nowo otwartej placówce eksperymentalnie wprowadzono naukę języka niemieckiego pod okiem Heleny Pojderskiej. Było to na lata 60-te nowatorskie nauczanie. Niecodziennym wydarzeniem stała się wizyta delegacji z byłej NRD, która była zdumiona postępami dzieci.