Juwenalia 2023 we Włocławku rozpoczęte! Studenci PANS przejęli klucz do bram miasta [zdjęcia]

W piątek, 26 maja na placu Wolności we Włocławku studenci PANS otrzymali symboliczny klucz do bram miasta. Klucz przekazali przedstawiciele magistratu - Monika Jabłońska i Krzysztof Kukucki, zastępcy prezydenta Włocławka oraz Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta.

- Klucz do miasta to także zobowiązanie - mówi Monika Jabłońska. - Zobowiązujemy was do dobrej zabawy, ale i bezpiecznej. Cieszymy się, że zapraszacie do zabawy, do wspólnego świętowania mieszkańców Włocławka, że otwieracie się na całą społeczność. Życzymy wam dobrych emocji, dobrej zabawy.