Kalina Górecka z Włocławka tworzy nietypowe notatki. Tak wyglądają jej zapiski z lekcji [zdjęcia]

Kalina Górecka w czerwcu 2022 roku skończyła naukę w siódmej klasie podstawówki. We wrześniu będzie ósmoklasistką w Szkole Podstawowej nr 7 we Włocławku. Spośród szkolnych przedmiotów najbardziej lubi biologię i chemię. Być może, po skończeniu podstawówki, wybierze właśnie taki profil w przyszłej szkole. Jednak, jak sama przyznaje, na razie są to tylko wstępne plany, a wszystko może się jeszcze zmienić.