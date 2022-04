Kamil i Agnieszka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” w TVN. Młoda para odwiedziła Włocławek [zdjęcia]

- Ten dzień był bardzo szybki, bo musieliśmy być to tu, to tam. Zarys ogólny, co musimy zrobić, był ale wyszło jeszcze tysiąc pobocznych rzeczy. Mąż uczy się pytać mnie, co ja bym chciała robić. Na tą chwilę jeszcze sam planuje, ale pyta mnie, czy jestem z tym ok. Na razie jeszcze się do tego przyzwyczajam, bo jest to dla mnie nowa sytuacja, ale nie mam z tym problemu – mówiła Agnieszka, żona Kamila z Włocławka.