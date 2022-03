Kamil Krajewski nie jest już trenerem Włocłavii Włocławek. Kulisy zwolnienia po pierwszej kolejce rundy wiosennej

Decyzje o zwolnieniu szkoleniowca podjął Ryszard Kisielewski , prezes Włocłavii Włocławek. Zrobił to już po raz drugi. Znów po tym, jak został wybrany prezesem klubu...

Kisielewski zatrudnił wtedy Rafała Lewandowskiego (wywalczył w ciągu półtora sezonu wicemistrzostwo 4 ligi, zdobył Puchar Polski K-P ZPN), którego zastąpił Krajewskim w połowie grudnia 2021 roku. Była to niespodziewana decyzja. Tym bardziej, że prezes opowiadał, że rozmawiał nawet z trenerem mającym epizod w ekstraklasie, a postawił ostatecznie na szkoleniowca, który prowadził B-klasowe rezerwy Włocłavii i grupy młodzieżowe. Nowy trener dostał zadanie awansu do 3. ligi. Co już wtedy wydawało się mało realne.