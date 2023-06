Kamil Łączyński podpisał nowy kontrakt z Anwilem Włocławek. Na dwa lata

Kamil Łączyński dla kkkwloclawek.pl, rozgrywający Anwilu Włocławek: Jestem bardzo szczęśliwy. Wiem, co mówiłem w mediach i przyznaję: miałem różne myśli czym się kierować. Koniec końców jednak górę wzięło moje serce i wybrałem to, co ono mi podpowiedziało. Stąd, ostatecznie decyzja mogła być tylko jedna. Kontrakt, który podpisaliśmy, oznacza że w Anwilu Włocławek zagram jeszcze siódmy i ósmy sezon. Osiem lat… Wychodzi na to, że przede mną tylko legendarny Igor Griszczuk. Ikona. Symbol tego klubu. Być tuż za nim to gigantyczna sprawa, chyba więcej nie trzeba dodawać. Mam wielką nadzieję, że ten siódmy i ósmy sezon będą owocne w tytuły i triumfy. Odkąd wróciłem do Anwilu zdobyliśmy puchar FIBA, ENBL oraz brąz w EBL. To bardzo dużo. Ja jednak nadal czuję w sobie ogromny głód sukcesów. Zwłaszcza grając w białej koszulce z napisem „Anwil Włocławek”.