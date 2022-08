Kamil Pawłowski z powiatu włocławskiego uczestniczy w programie Ninja Warrior

Kamil Pawłowski - strzelec, fan sportu i żołnierz zawodowy

Kamil od niemalże 10 lat jest także członkiem Włocławskiej organizacji proobronnej Jednostki Strzeleckiej 4051, w której to stawiał swoje pierwsze kroki jako strzelec, a następnie jako instruktor przygotowujący w czasie obozów unitarnych przyszłych adeptów stowarzyszenia. To właśnie Włocławski Strzelec pozwolił mu na zdobycie dodatkowych uprawnień i umiejętności, które pozwoliły mu na zostanie żołnierzem zawodowym w 6-tym Batalionie Chemicznym Sił Powietrznych w Śremie.

To dla mnie ogromne przeżycie - przyznaje Kamil Pawłowski

"Uczestnictwo w programie jest dla mnie ogromnym doświadczeniem i przeżyciem ponieważ wiedziałem, że do Ninja Warrior wysyłają zgłoszenia osoby które są na wysokim poziomie sprawności fizycznej oraz są to osoby które wiedzą co chcą od życia - mówi Kamil Pawłowski. - Nikt nie idzie do tego programu z przypadku. Przygotowania wpierw do castingu, a później i do samego programu trwały naprawdę bardzo długo".