Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Tak chcą zmniejszyć zadłużenie Włocławka (5)

W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na piąte z nich dotyczące tego, w jaki sposób chcą zmniejszyć zadłużenie miasta.

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Jak zmniejszyć zadłużenie Włocławka?

Jak już informowaliśmy, wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Zaprezentowaliśmy już odpowiedzi na cztery pytania. Dziś prezentujemy odpowiedzi na piąte pytanie, jakie zadaliśmy:

Jaki ma Pan/Pani plan na zmniejszenie zadłużenia miasta?

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Przede wszystkim swoją pracę zacznę od wnikliwego przeglądu wydatków i ich zasadności. Wydajemy pieniądze Mieszkańców i każdą złotówkę należy obejrzeć wielokrotnie. Będę również dążył do ograniczenia kosztów stałych funkcjonowania Miasta. To propozycja kontumacji działań, które podejmowałem już jako zastępca Prezydenta tj. wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków publicznych, instalacja pomp ciepła. Będę również korzystał ze środków zewnętrznych. Mam w tym doświadczenie. Schylę się po każdą złotówkę/euro które poprawią funkcjonowanie miasta. Będziemy też realizować termomodernizację budynków należących do miasta. To działania, które ograniczają bieżące wydatki ponoszone przez Mieszkańców Włocławka.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

Już samo pytanie świadczy o tym, że długi jakie pozostawiają politycy swojemu następcy to poważny problem dla miasta. Pomysł na zmniejszenie zadłużenia jest bardzo prosty a nawet jest wiele takich sposób wystarczy tylko chcieć. Proszę zapytać o to samo tuż przed wyborami, bo obawiam się, że jeżeli teraz go wypowiem zostanie skopiowany i powielony we wszystkich mediach jako plan tych polityków, którzy dotychczas rządzili. Powstrzymajmy polityków którzy mogliby ten mój pomysł sprzedać jako swój w niepewności.

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

W przyszłości należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi. Obecny deficyt budżetowy w wysokości około 170 milionów i kredyt na ponad 600 milionów może doprowadzić do utraty zdolności do zaciągania zobowiązań na inwestycje z odblokowanych środków unijnych. Trzeba podjąć działania w kierunku oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków z budżetu miasta. Inwestycje muszą być przemyślane i wykonane w sposób rzetelny, by uniknąć wydatkowania na ponowne remonty. Tak jak to się dzieje obecnie chociażby z ulicami. Przykładem przepłaconych inwestycji i źle wydatkowanych środków jest chociażby park kieszonkowy na ul. Zapiecek za ponad 500 tys., podczas gdy na ul. Brzeskiej bardzo podobny wykonano za 40 tys. Podobna sytuacja z woonerfem na ulicy Piwnej. Teren przy przystani był zagospodarowany w chwili jej budowy. Nie było tak pilnej potrzeby przebudowy właśnie tej ulicy, gdy na innych w mieście są same dziury. Ulicę Piwną, która jest woonerfem mieszkańcy często określają jako „betonowa ulica”. Wybudowanie dwóch przejść inteligentnych przy ul. Gajowej i Celulozowej, gdzie koszt pierwszego wyniósł około 69 tys., a drugiego około 64 tys. moim zdaniem był zbyt wysoki, choć inwestycja potrzebna, poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców.

Należy też wspomnieć o niewłaściwe wydatkowanych środkach na remont Hali OSiR. Wydatkowano kwotę ponad 9 mln zł i dodatkowa zmiana elewacji ponad 2,5 miliona. Nie wspomnę już o utracie dochodów z tytułu wynajmu sali innym podmiotom.

Moje wątpliwości co do kosztów budzi też kwestia mieszkań socjalnych na ul. Toruńskiej. Z podanych informacji wynika, że cena mieszkania to około 650 tysięcy, podczas gdy koszt podobnego mieszkania socjalnego w Lubieniu Kujawskim to około 245 tys. W ostatnim czasie powstało kilka dodatkowych instytucji miejskich, które zapewne generują duże koszty utrzymania. Może warto pomyśleć o innych rozwiązaniach organizacyjnych w zakresie zarządzania tymi placówkami. Zastanawia mnie zasadność wynajmu pomieszczeń z umową długoterminową na dworcu PKP dla Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. Mamy wiele miejskich nieruchomości, które można by zagospodarować na ten cel. Wystarczy wyremontować budynki i nie będziemy ponosić kosztów wynajmu. Jak mamy ożywić Śródmieście, jeśli sam Urząd Miasta wyprowadza instytucje, a nie lokuje w centrum. Jednym ze sposobów ożywienia Śródmieścia są właśnie takie działania.

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

Redukcja zadłużenia miasta jest kluczowym wyzwaniem. Pierwszym krokiem będzie rozważne zarządzanie finansami. Każda złotówka musi być przemyślana i wydana w sposób, który przyniesie korzyści mieszkańcom. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak modernizacja dróg czy rozbudowa miasta, powinny być priorytetem. Jednocześnie należy unikać niepotrzebnych wydatków, które nie przyczyniają się do rozwoju miasta. Środki z KPO, to ogromna szansa. Ważne jest, aby je mądrze wykorzystać. Inwestycje w edukację, zdrowie, infrastrukturę i inne obszary przyniosą długoterminowe korzyści. Będę dbała o to, aby każda złotówka z tego programu była efektywnie spożytkowana. Zmiana podejścia nowego rządu do samorządów przyniesie dodatkowe środki. To ważne, ale również wymaga odpowiedzialności. Współpraca z rządem i innymi instytucjami pozwoli na realizację moich propozycji. W perspektywie pięciu lat, redukcja zadłużenia i rozwój miasta mogą iść w parze. Odpowiedzialne zarządzanie finansami oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków to klucz do sukcesu.

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Rafał Sobolewski przy tym pytaniu, odesłał nas do odpowiedzi na 2 i 3 pytanie:

2. Włocławek na koniec mojej kadencji to Włocławek uporządkowanych finansów i zasobnego budżetu pozwalającego na realizację programu ustalonego z mieszkańcami.

3. Kluczem jest nie tylko uporządkowanie finansów ale pozyskanie nowych przychodów i dochodów poprzez pozyskanie nowych inwestorów i nowych dobrze płatnych miejsc pracy. Kolejny krok to pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Odpowiedź jest prosta: racjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Ale w tym wszystkim ważny jest też kontekst. Przed nami ostatnia tak korzystna perspektywa unijna. Zadłużenie we Włocławku jest na stabilnym poziomie, ale przede wszystkim służące rozwojowi. Jeśli chcemy się rozwijać i skorzystać z funduszy unijnych, musimy mieć pieniądze na pokrycie tzw. wkładu własnego. Jeśli chcemy utrzymać impet inwestycyjny, a tym samym rozwijać Włocławek, również musimy mieć pieniądze na wkład własny. Zapewniam, że finanse miasta są w dobrym stanie, budżet jest zbilansowany i zrównoważony, a jednocześnie przygotowany na kolejne lata inwestycji i pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

