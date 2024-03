Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Tak oceniają ostatnie pięć lat we Włocławku (2)

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy nowe władze samorządowe, w tym także prezydentów miast. O fotel prezydenta Włocławka ubiega się sześć osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na drugie z nich dotyczące m. in. tego, jak oceniają ostatnie pięć lat we Włocławku.

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Jakie kandydaci na stanowisko prezydenta Włocławka oceniają ostatnie lata w mieście?

Wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Dziś prezentujemy odpowiedzi na drugie pytanie, jakie zadaliśmy:

Jak ocenia Pan/Pani ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pan/Pani Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Ostatnie 5 lat Włocławka, które również miałem okazję współtworzyć, to okres zmian. Idąc do wyborów w 2018 roku przyjęliśmy, że podstawą naszych działań będzie realizacja programu „Lepszy Włocławek”. Skupiał się on na filarach, które obejmowały swoimi założeniami każdy aspekt życia w naszym mieście. Sytuacja polityczna, a dokładniej koalicja, wymusiła rezygnację z części założeń. Jednak dumny jestem z tego, co udało nam się osiągnąć. Budowa bloków przy ul. Celulozowej, rozpoczęcie prac i zamknięcie kilku etapów budowy drogi alternatywnej do al. Jana Pawła II, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych - to tylko kilka z elementów, które udało mi się wspólnie z zespołem wdrożyć. Nie możemy również zapominać o powołaniu Włocławskiego Centrum Biznesu, realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli, zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów, czy przygotowaniu terenów pod nowe inwestycje. Natomiast to, jak widzę przyszłość Włocławka za 5 lat zapisane jest w programie Lepszy Włocławek 2.0. Tak jak ten z 2018 roku składa się z filarów, jednak dostosowany jest do obecnych realiów oraz potrzeb i oczekiwań Włocławian. Miasto to Mieszkańcy i to właśnie z nimi opracowaliśmy nowy program i to właśnie dla nich będę dążyć do tego, żeby został zrealizowany.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

To tragedia ekonomiczna i zapaść demograficzna miasta. Politycy PO i Lewicy doprowadzili do spadku poziomu życia i ucieczki wielu mieszkańców poza Włocławek. Pieniądze wyciekały poza miasto i to pomimo ostrych rządów PiS, które jako opozycja powinno dysponując instytucjami kontrolnymi nie pozwolić PO i Lewicy na marnotrawienie pieniędzy publicznych. Podsumowując oceniam minione 5 lat jako fatalne dla mieszkańców.

Zaczniemy od wyhamowania negatywnych trendów spadkowych. Wyprowadzimy miasto na prostą a później będzie już tylko "rosło". Myślę że na koniec kadencji zwiększy się odczuwalnie liczba mieszkańców, czyli ilość miejsc pracy wyższe płace i zadowolenie społeczne, co da wszystkim mieszkańcom nadzieję, że następne 5 lat będzie prostą drogą do wyraźnego wzrostu dobrobytu.

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Uważam, że w ostatnich latach niewiele zrobiono w kwestii zatrzymania mieszkańców Włocławka w naszym mieście. Liczba mieszkańców ciągle spada. Miasto zostało zadłużone na kwotę ponad 600 milinów złotych. Niektóre inwestycje zostały przeszacowane. Nie dopilnowano właściwej jakości wykonania inwestycji. W opinii mieszkańców miasto jest brudne, z dziurawymi ulicami i wyboistymi chodnikami. Brak skutecznych działań w kierunku pozyskania inwestorów, a tym samym nowych miejsc pracy. Chciałabym aby Włocławek na koniec mojej kadencji stał się miejscem, gdzie ludzie czują się bezpiecznie i mają dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. By stało się miastem, dbającym o środowisko naturalne, zapewniającym czyste powietrze, zieleń i przestrzenie dla aktywności na świeżym powietrzu. Chciałabym aby założenia GPR dla miasta Włocławka na lata 20218-2028 zostały zrealizowane, aby zostały zrealizowane założenia dotyczące społecznego budownictwa czynszowego. Chciałabym przywrócić witalność Śródmieścia. Nie może być tak jak jest teraz! Koniecznością jest zatrzymanie dalszej degradacji miasta. W ostatnim czasie docierają niepokojące informacje o przeniesieniu firmy INPOST do Torunia. Jeśli tak się stanie pracę straci około 100 osób. W Fabryce Lin i Drutów obecnie prawie 100% załogi przebywa na przymusowych urlopach. Wszystkie działania podejmowane w mieście są ważne, jednak szczególnie należy zadbać o miejsca pracy i wspierać tych, którzy te miejsca tworzą.

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

Ostatnią kadencję postrzegam jako początek rozwoju naszego Miasta. Teraz kiedy zastały odblokowane środki pieniężne z Unii Europejskiej powinien nastąpić pik inwestycji. Tak też projektuję Włocławek na koniec swojej kadencji. Inwestycje w drogi, mieszkania, w inwestycje zapewniające prace dla Włocławian. Po wygranych wyborach, moje działania będą skierowane na realizację mojego programu, który wprowadzi znaczące zmiany we Włocławku. Przygotowane przeze mnie propozycje dla Włocławka to moje Wartości. Przede wszystkim, infrastruktura drogowa zostanie zmodernizowana, wprowadzę programy dla seniorów i dzieci. Podejście urzędu do mieszkańców będzie bardziej otwarte i efektywne. W ciągu pięciu lat Włocławek może uzyskać znaczącą pozycję na mapie Polski, przyciągając inwestycje, rozwijając sektor kulturalny i gospodarczy. Liczę na to, że liczba mieszkańców ponownie przekroczy 100 tysięcy, a miasto stanie się miejscem, z którego wszyscy będą dumni. W perspektywie piętnastu lat, Włocławek może stać się prężnie rozwijającym się ośrodkiem, z nowoczesną infrastrukturą, atrakcyjnymi miejscami rekreacyjnymi i zrównoważonym rozwojem. Oczywiście, wszystkie te cele wymagają współpracy, zaangażowania społeczności i ciągłego działania na rzecz dobra miasta.

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Zdecydowanie źle. Włocławek na koniec mojej kadencji to Włocławek uporządkowanych finansów i zasobnego budżetu pozwalającego na realizację programu ustalonego z mieszkańcami.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Przede wszystkim widzę rozwój. Widzę wiele inwestycji, które zrealizowaliśmy. Lista jest długa, ale wymienię chociażby budowę mieszkań przy ulicy Celulozowej, Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, Centrum Wsparcia Społecznego i wiele inwestycji, które powstały w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do tego inwestycje drogowe: budowa alternatywy dla Michelina, droga łącząca Kruszyńską z Kaliską, ulice Lipnowska, Żytnia, Grodzka… Wymieniłem tylko część. Warto dodać o działaniach rewitalizacyjnych, choćby projekcie dofinansowań do remontów kamienic. Do tego przeróżne projekty edukacyjne i społeczne, organizacja wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jeśli będę mógł kontynuować moją pracę, widzę Włocławek jako dynamiczne i zrównoważone miasto, które jest jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla inwestorów. Chcę kontynuować nasze inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, promowanie przedsiębiorczości lokalnej oraz rozwijanie programów społecznych, które wspierają najbardziej potrzebujących.

