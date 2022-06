Kąpieliska we Włocławku i okolicy - otwarte (20.06). Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk Redakcja online

Sprawdź, jaka temperatura wody jest na kąpielisku w Twoim mieście, aby móc popływać na świeżym powietrzu. istockphoto.com/Tracy Wesolek

Kąpieliska otwarte we Włocławku 20.06.2022 które? W Polsce sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź, które obiekty są dziś czynne. Przekonaj się, jakie warunki panują na kąpieliskachwe Włocławku. W artykule podajemy ważne informacje o kąpieliskach w Twojej okolicy. Sprawdź w naszej liście, gdzie można korzystać z kąpieliska we Włocławku.