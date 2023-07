Kąpieliska we Włocławku i okolicy otwarte 28.07. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień Redakcja Strony Podróży

Kąpielisko to doskonałe miejsce, żeby popływać i poopalać się. istockphoto.com/Ru_Foto

Czynne kąpieliska we Włocławku 28.07.2023 to które? W kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Sprawdź, jakie są warunki na kąpieliskach we Włocławku. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w artykule. Sprawdź listę otwartych kąpielisk we Włocławku i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.