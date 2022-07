Kibice Anwilu Włocławek będą płacić za bilety MPK. Jest odpowiedź na petycję w sprawie darmowej komunikacji [zdjęcia]

Petycja w sprawie zwolnienia kibiców Anwilu Włocławek z opłat za bilety MPK

Przypomnijmy, że petycję w sprawie zwolnienia kibiców Anwilu Włocławek z opłat za bilety MPK w dniu meczu, złożył Jakub Lewandowski – młodzieżowy doradca prezydenta Marka Wojtkowskiego. Pismo trafiło do magistratu w środę 25 maja 2022 roku. Tego samego dnia zorganizował też konferencję prasową, na której poinformował o swoim pomyśle - propozycji zwolnienia z opłat za komunikację miejską kibiców Anwilu Włocławek w dniu meczu.

Oznacza to, że każdy kto miałby ważny bilet na mecz rozgrywany w danym dniu, mógłby dotrzeć i wrócić ze sportowych rozgrywek bezpłatnie autobusami MPK. Jakub Lewandowski zaznaczył, że byłoby to m. in. rozwiązanie ekologiczne. Zmniejszyłoby też problemy z parkowaniem przed Halą Mistrzów podczas meczów koszykówki.