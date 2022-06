Kibice Anwilu Włocławek nie będą płacić za bilety MPK? Powstała petycja w sprawie darmowej komunikacji [zdjęcia]

Petycja w sprawie zwolnienia kibiców Anwilu Włocławek z opłat za bilety MPK

„Mając na celu wsparcie miejskiej drużyny sportowej Anwil Włocławek, zwracam się z petycją o to, by kibice, posiadający ważny bilet na mecz Anwilu Włocławek w dniu tegoż meczu byli zwolnieni z opłat komunikacji miejskiej MPK. Sądzić należy, że wsparcie miejskiej drużyny za pomocą ułatwień komunikacyjnych dla kibiców odniesie pozytywne skutki. Ponadto zwolnienie z opłaty będzie poszerzeniem dostępności oferty sportowej, szczególnie dla mieszkańców, w mieście Włocławek” – napisał Jakub Lewandowski w petycji skierowanej do Marka Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka.

W dniu złożenia petycji (25 maja 2022), Jakub Lewandowski zorganizował też konferencję prasową przed Urzędem Miasta we Włocławku, podczas której poinformował o swojej inicjatywie – propozycji zwolnienia z opłat za komunikację miejską kibiców Anwilu Włocławek w dniu meczu. Oznacza to, że każdy kto miałby ważny bilet na mecz rozgrywany w danym dniu, mógłby dotrzeć i wrócić ze sportowych rozgrywek bezpłatnie autobusami MPK. Jakub Lewandowski zaznacza, że byłoby to m. in. rozwiązanie ekologiczne. Zmniejszyłoby też problemy z parkowaniem przed Halą Mistrzów podczas meczów koszykówki.