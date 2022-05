Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie? Takie było pytanie za milion złotych w programie Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź]

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

Jacek Iwaszko z Warszawy poprawnie odpowiedział na to pytanie w programie Milionerzy TVN wyemitowanym w czwartek 23 września 2021 roku i wygrał milion złotych! To czwarta wygrana w historii programu Milionerzy.

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".