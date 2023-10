Kierowca Chryslera zasłabł i wjechał w stację benzynową na autostradzie A1. Zdjęcia

Do zdarzenia doszło we wtorek (10.10.2023) po godzinie 17:00 na stacji benzynowej na autostradzie A1 w miejscowości Szewo w gminie Lubien Kujawski.

Mężczyzna po utracie przytomności, za kierownicą samochodu osobowego marki Chrysler, przejechał część stacji (uszkadzając też jej elementy), a następnie uderzył w budynek gospodarczy. Mężczyzna po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku - informuje Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.