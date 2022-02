Kierowcy we Włocławku będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc z poniedziałku na wtorek Newsroom 360

Prognoza Włocławka na jutro. Będzie mróz? iStock Getty Images

Czy jutro we Włocławku trzeba będzie skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, natomiast wilgotność powietrza we Włocławku może wynieść 78%. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą -5°C.Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 3 km/h. Szansa na pojawienie się przymrozków jest spora. Im dalej od zabudowań we Włocławku, tym większe prawdopodobieństwo.