Kierowcy z Włocławka będą jutro skrobać szyby? Znamy prognozę na noc z piątek na sobotę Newsroom 360

Czy we Włocławku trzeba będzie jutro skrobać szyby? iStock Getty Images

Nie wiesz, czy we Włocławku jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z piątek na sobotę. We Włocławku będziemy mieć -5°C. Przy tym szansa na pojawienie się opadów śniegu to 0%, a wilgotność powietrza: 53%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 8 km/h. Oznacza to, że w nocy we Włocławku nie będzie przymrozków.