Kierowcy z Włocławka, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Upewnij się, czy jutro we Włocławku nie trzeba będzie skrobać szyb. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Według wskazań meteorologów, w nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci powinny pokazać ok. -3°C. Wilgotność powietrza we Włocławku ma wynieść 97%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 0%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 12 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno we Włocławku będziemy mieć oblodzenia w nocy z poniedziałku na wtorek.