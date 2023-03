Kim jest Alicja Ostrouch z Love Island - Wyspa Miłości 2023? [zdjęcia]

Dlaczego włocławianka zdecydowała się na udział w programie Love Island?

Kinga Rafalska uwielbia swój uśmiech

Zobaczcie zdjęcia Kingi z Bydgoszczy i Alicji z Włocławka - uczestniczek programu Love Island

W pierwszym odcinku programu, w którym single szukają miłości i łączą się w pary, Kinga z Bydgoszczy wybrała 27-letniego Mateusza. Musiała jednak ustąpić miejsce Klaudii, która do programu weszła po niej i też wskazała na Mateusza. Mateusz miał największe powodzenie wśród kobiet. Jednak, gdy jako kolejna uczestniczka pojawiła się Alicja z Włocławka - Mateusz przeprosił stojącą obok niego partnerkę i zrobił krok do przodu. Alicja mogła wybrać go lub dwóch innych chłopaków, którzy wykazali zainteresowanie stworzeniem z nią pary. Zdecydowała się ostatecznie na Matusza, z którym w chwili obecnej tworzą parę.

Kinga mogła wybrać między Hubertem i Patrykiem, którzy byli bez pary. Zdecydowała się na 26-letniego Huberta z "trójmiejskiej wioseczki" - jak o sobie powiedział. To jemu wyznała, że ma 4-letnią córeczkę, którą w trakcie jej pobytu w programie zajmują się dziadkowie. Przyznała, że to jej pierwsze takie rozstanie z dzieckiem. Hubert nie krył zaskoczenia.

Być może do programu dołączy jeszcze jeden singel - znany z poprzedniej edycji Arkadiusz Kapuściński z Włocławka. Po emisji pierwszego odcinka widzowie mieli możliwość wybory spośród czterech osób tej, która dołączy do uczestników programu. Głosowanie trwało do północy. We wtorkowym odcinku (28.02.2023) dowiemy się, czy będzie to Arkadiusz Kapuściński. Emisja programu - o godz. 21 na TV4.