Klaudia Andrzejewska z Włocławka będzie walczyć o koronę Miss Intercontinental 2022! [zdjęcia]

„Spełniło się moje największe marzenie. Jestem przeszczęśliwa, że miałam możliwość wzięcia udziału w Miss Polonia, najstarszym z tradycją konkursie piękności. Stojąc na scenie czułam ogromne emocje, są nie do opisania. Podczas zgrupowania, razem z dziewczynami włożyłyśmy ogrom pracy, najbardziej wymagające okazały się próby, ale jak sami widzieliście było pięknie. Już za nimi tęsknię! Spełniajcie swoje marzenia, bądźcie pewni siebie i dążcie do wyznaczonych sobie celów” - napisała Klaudia Andrzejewska na Facebooku po finałowej gali, którą po raz pierwszy zorganizowano we Włocławku.