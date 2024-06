Klaudia Kazimierska z Włocławka z minimum na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024. Piąta na 1500 m w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Szczęśliwy dzień, i jak to u mnie często bywa łzy radości a jakże popłynęły. Gratulacje Klaudia. Gratulacje Marek i Ania. To był wspaniały bieg okraszone minimum na Igrzyska Olimpijskie. Fajnie było ponownie oglądać Klaudię - wojowniczkę. Dziękuję. Paryż jest Twój!!. Marzenia się spełniają. PS. Chyba nosa do wyszukiwania talentów jednak mam, bo to już druga wychowanka - Olimpijka w mojej skromnej karierze trenerskiej - napisała na Facebooku Agnieszka Nowakowska, trenerka Vectry.