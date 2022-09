Koedukacyjne lekcje WF w podstawówkach we Włocławku. Wiemy, dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie

Kilka dni temu na naszą redakcyjną skrzynkę trafił list od rodzica jednej z uczennic włocławskich podstawówek. Zwracał w nim uwagę na problem koedukacyjnych zajęć wychowania fizycznego, które w roku szkolnym 2022/2023 wprowadzono we Włocławku. Obawia się, że takie rozwiązanie może zniechęcić część uczniów do aktywności fizycznej.

Wspólne lekcje WF dla dziewcząt i chłopców we włocławskich podstawówkach

List rodzica uczennicy z jednej ze szkół podstawowych we Włocławku trafił do naszej redakcji w pierwszych dniach nowego roku szkolnego 2022/2023. Rodzic, którego córka uczy się obecnie w ósmej klasie, zwraca uwagę na problem z lekcjami wychowania fizycznego i prosi o nagłośnienie sprawy dotyczącej nauki dzieci w szkołach podstawowych we Włocławku.