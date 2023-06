Koncert Fajansowe sny 2023 we Włocławku - porywający występ Kayah [zdjęcia, wideo]

Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu Kayah we Włocławku

Kayah to niezwykle popularna i rozpoznawalna, polska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna, prezenterka radiowa i osobowość telewizyjna.

Podczas sobotniego (3.06.2023) koncertu "Fajansowe sny" we Włocławku artystka, jak zwykle zachwyciła swoim wokalem i porwała publiczność do wspólnego śpiewania. Bo kto nie zna utworów takich jak: „Supermenka” „Jak liść”, „Nawet deszcz”, „Santana” „Fleciki”, „Na językach” czy „Śpij kochanie, śpij” i „Prawy do lewego”.