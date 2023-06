Koncert Fajansowe sny 2023 we Włocławku - występ Natalii Nykiel [zdjęcia]

Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu Natalii Nykiel we Włocławku

Natalia Nykiel to polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i inżynier środowiska. Finalistka drugiej edycji programu The Voice of Poland (2013). Wydała trzy albumy studyjne: Lupus Electro, Discordia i Regnum. Pierwszą płytę promowała m.in. singlami „Bądź duży” i „Error”, które stały się przebojami w Polsce. Za sprzedaż swych albumów i singli zdobyła dwie diamentowe płyty, jedną platynową i dwie złote.