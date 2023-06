Koncert Fajansowe sny we Włocławku. Tłumy na koncercie Mela Koteluk, Asia Czajkowska, Sarius, Skubas i Piotr Zioła [zdjęcia]

Świętowanie z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sobotę, 3 czerwca 2023 roku tradycyjnie rozpoczęło się we Włocławku. W ramach święta o godzinie 15, na przystań OSiR przy ulicy Piwnej, organizatorzy zaprosili włocławian na ASTROFESTIWAL, rodzinny festyn, którego tematem przewodnim był wszechświat.

Sobota we Włocławku to także koncert "Fajansowe Sny”, który rozpoczął się o godzinie 20 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na który licznie przybyli włocławianie. Włocławski fajans to regionalny „towar eksportowy” i jak podkreślają organizatorzy, jeden z najważniejszych elementów tożsamości regionu.