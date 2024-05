Koncert Urszuli Dudziak z okazji 10-lecia CK "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Koncert Urszuli Dudziak, Miki Urbaniak i Victora Davis'a z okazji 10-lecia CK "Browar B." we Włocławku

To było niezapomniane muzyczne świętowanie z okazji 10-lecia istnienia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku . Specjalnie dla włocławskiej publiczności, 18 maja 2024 roku, wystąpili niezwykli artyści – Urszula Dudziak wraz z Miki Urbaniak i Victorem Davis'em.

Urszula Dudziak to ikona polskiej muzyki, znana na całym świecie z jej innowacyjnym podejściem do wokalu oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przez lata swojej kariery mieszkała w Nowym Jorku, gdzie współpracowała z takimi legendami jak Nina Simone, Sting czy Herbie Hancock, tworząc dziesiątki albumów pod szyldem największych wytwórni płytowych, takich jak Columbia Records czy Atlantic Records. Jej niezwykła technika wokalna i charyzma sceniczna sprawiają, że każdy jej występ to prawdziwe wydarzenie.