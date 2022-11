Koncert „zaśpiewajmy Niepodległej” w Skibinie w gminie Radziejów. Wystąpił Wiktor Kowalski [zdjęcia] Online

W czwartek, 10 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kulturalno-bibliotecznym w Skibinie w gminie Radziejów odbył się koncert „zaśpiewajmy Niepodległej” w wykonaniu Wiktora Kowalskiego, finalisty programu telewizyjnego The Voice of Poland w 2021 roku oraz zwycięzca programu Szansa na sukces w roku 2022. Laureat Nagrody Publiczności podczas Koncertu Debiuty 59 w Opolu. Akordeonowy akompaniament muzyczny był dziełem braci Jacka Deręgowskiego i ks. Sławomira z parafii p.w. św. Stanisława BM we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.