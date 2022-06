Kontrole skarbówki na Pchlim Targu we Włocławku. Handlarze dostali wysokie mandaty [zdjęcia]

Z relacji naszego Czytelnika wynika, że wystawiane mandaty wynoszą nawet po kilka lub kilkanaście tysięcy złotych i są ogromnym obciążeniem dla sprzedawców, którzy mają na utrzymaniu rodziny. Dla wielu z nich handel na pchlim targu stanowi jedyne źródło utrzymania.

„Niektórzy z handlarzy utrzymuj się tylko z niedziel, a koszty wjazdu wzrosły, koszty paliwa również wzrosły, a niektórzy przyjeżdżają tam naprawdę z daleka, co potęguje ich koszty. Ponadto inflacja poszła do góry, a co za tym idzie coraz ciężej jest sprzedać asortyment, który również wzrósł w porównaniu z zeszłym rokiem i naprawdę jest ciężko. Te notoryczne kontrole i kary to już jest zbyt wiele dla niektórych” – napisał mężczyzna handlujący na Pchlim Targu we Włocławku.