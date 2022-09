Koronawirus - nowe zakażenia 14.09.2022 we Włocławku. Zobacz, ilu mamy chorych Redakcja stronazdrowia.pl

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa we Włocławku. Mamy 25 nowych zakażeń. Dane aktualne na 14.09.2022. Od początku roku we Włocławku stwierdzono 12 015 zakażeń koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 500.