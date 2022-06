Koronawirus - nowe zakażenia 25.06.2022 we Włocławku. Zobacz, ilu mamy chorych Redakcja online

We Włocławku stwierdzono 1 nowy przypadek zakażenia koronawirusem. Podajemy najnowsze dane z 25.06.2022. Od początku roku we Włocławku wystąpiło 11 681 przypadków zakażeń koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 499.