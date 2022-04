Koronawirus - nowe zakażenia 4.04.2022 we Włocławku. Zobacz, ilu mamy chorych Newsroom 360

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, we Włocławku stwierdzono 0 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 4.04.2022. Od początku roku we Włocławku stwierdzono 11 625 zakażeń koronawirusem, jednocześnie w powiecie z powodu COVID-19 od 1.02.2021 do tej pory zmarło 497 osób.