Koronawirus we Włocławku 12.07.2022. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, ilu jest chorych Redakcja stronazdrowia.pl

Z dziennego raportu na temat COVID-19 wynika, że we Włocławku mamy 3 nowe przypadki zakażenia (najnowsze dane z 12.07.2022). We Włocławku od początku roku 2021 wykryto 11 692 osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 499.