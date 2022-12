Koronawirus we Włocławku 14.12.2022. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, ilu jest chorych Redakcja Strony Zdrowia

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, we Włocławku stwierdzono 0 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 14.12.2022. We Włocławku od początku roku 2021 wykryto 12 214 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 505.