Koronawirus we Włocławku 26.02.2022. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, ilu jest chorych Newsroom 360

We Włocławku odnotowano 42 przypadki zakażenia. Zobacz aktualne dane na dzień 26.02.2022. W którym powiecie w województwie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? Od początku roku we Włocławku stwierdzono 10 834 zakażenia koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 473.