Kradzież portfela z zawartością we Włocławku. Rozpoznajesz tę kobietę? OPRAC.: GM/KMP Włocławek

Jeśli rozpoznajesz osobę z wizerunku zadzwoń na policję we Włocławku KMP Włocławek

Policjanci z Włocławka zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, która może mieć związek z prowadzonym postępowaniem. Każdy kto rozpoznaje kobietę lub ma wiedzę co do okoliczności przywłaszczenia portfela w punkcie handlowym przy ulicy Zielony Rynek we Włocławku, proszony jest o kontakt z policjantami z komendy miejskiej we Włocławku.