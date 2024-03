Kradzież szczoteczek sonicznych we Włocławku. Rozpoznajesz tego mężczyznę? GM

Jeśli rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, nie zwlekaj. Skontaktuj się z Komendą Miejską Policji we Włocławku KMP Włocławek

Policja z Włocławka apeluje do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny, którego zdjęcie publikujemy. Osoby, które mogą rozpoznać osobę ze zdjęcia lub mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, są proszone o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku.