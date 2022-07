Krew we Włocławku potrzebna. I to natychmiast! Gorąca prośba do krwiodawców [zdjęcia]

- Zachęcamy wszystkich, szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi, by zgłosili się do naszego oddziału - mówi Jolanta Pater, kierownik terenowego oddziału RCKiK we Włocławku. - Przyjmiemy każdą dorosłą zdrową osobę. Zwracamy się z gorącą prośbą zwłaszcza do ludzi młodych, uczniów, ale już pełnoletnich. W honorowych dawcach jedyna nadzieja.